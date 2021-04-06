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Ekonomi TİM Yeni bir yol haritasını belirledi
Ekonomi

TİM Yeni bir yol haritasını belirledi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, tanıtımını gerçekleştirdikleri TİM İhracat 2021 Raporu’na ilişkin, “İhracatçılarımız için başucu kitabı olacak nitelikteki raporumuzda, Türk ihracatına yeni dönemde yeni bir yol haritası çizmeyi ve yeni bir vizyon belirlemeyi amaçladık.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 22:06:00 -
TİM Yeni bir yol haritasını belirledi

Gülle, rapor ile ihracatçılara hem Türkiye’de hem de dünyadaki ticari, ekonomik ve siyasi gelişmeler ve oluşan yeni eğilimlere göre kendi pozisyonlarını ayarlayabilmeleri için profesyonel bir destek sunmak istediklerini ifade etti.

Başvuru kitabı olacak

İhracatçıların üretim, istihdam ve ihracata daha rahat odaklanabilmeleri ve işlerini daha verimli bir şekilde yürütmelerine katkı sağlamak için çalıştıklarını aktaran Gülle, raporun, ihracatçıları, salgının küresel ticarete getirdiği dönüşüm sürecine hazırlamayı amaç edindiğini kaydetti. Gülle, raporda, ihracatın hem bugününü hem de geleceğini ilgilendiren çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “İhracatçılarımız için başucu kitabı olacak nitelikteki raporumuzda, Türk ihracatına yeni dönemde yeni bir yol haritası çizmeyi ve yeni bir vizyon belirlemeyi amaçladık. Bu yıl küresel tedarik süreçlerindeki dönüşüm süreci ve sürecin ülkemize sağlayabileceği fırsat ve riskler ana temamız oldu” şeklinde konuştu.

“Türkiye, tedarikte Avrupa için büyük potansiyel”

İsmail Gülle, Türkiye’nin coğrafi konumunun ülke ihracatı için doğal bir fırsat olduğunu belirterek, raporda yer verdikleri diğer fırsatlara ilişkin şunları kaydetti: “Küresel ticarette yeni trendleri ele aldığımız bölümde işlendiği üzere, yakından ticaretin öneminin artacağını düşünüyoruz. Türkiye, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,6 milyar nüfusu olan 30 trilyon dolarlık pazara ulaşabiliyor. Ülkemiz; üretimyoğun ve talep-yoğun merkezlerin, ham madde yönüyle zengin bölgelerin kavşak noktasında bulunuyor. Bu doğal fırsatlarımızı gelişen altyapımızla daha iyi değerlendirebileceğimizi görüyoruz.” Yüksek navlun fiyatlarına değinen Gülle, Türkiye’nin, bu konuda Avrupa için çok önemli bir potansiyel taşıdığını ve yüksek navlun fiyatları karşısında yakından tedarikte Avrupa için en önemli potansiyel ülke olduğunu kaydetti.

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