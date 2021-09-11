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Gündem “TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi” kuruldu
Gündem

“TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi” kuruldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), “Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz” mesajıyla duyurduğu “TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı”nın ilk hedefine yönelik “TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi” oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 12:03:00 -
“TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi” kuruldu

Bilim Komitesi’nin ilk istişare toplantısı, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde; iş insanları, rektörler, akademisyenler, ihracatçı birlikleri sektör kurulları temsilcileri, kamu ve özel sektörden ilgili paydaşların katılımıyla yapıldı. Komite üyelerine eylem planını aktaran Gülle, üyelerin görüş ve önerilerini dinledi.

İsmail Gülle, “Vazgeçmediğimiz en önemli unsur; insanı, dünyayı merkezine koyan, bütün değerlere saygı duyan, çevreye zarar vermeyen üretim anlayışıdır. Bu yola çıktığımızda iki önemli vazifemiz vardı. Bunların ilki, sürdürülebilir ihracatı başarmaktı. Hamd olsun bunu hep birlikte başararak ihracatımızı sürdürülebilir bir zemine bağladık. Şimdi vazifemiz, sürdürülebilir dış ticaret fazlası vermektir” ifadelerini kullandı.

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