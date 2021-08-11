TİM, gençleri ihracatçı yapacak! Genç TİM projesi hayata geçirildi

Bu kapsamda, ihracatın sürdürülebilirliğinin sağlanması, geleceğin ihracat ehli genç neslinin yetiştirilmesi, genç ihracatçı sayısının artması ve iş dünyasında genç girişimciliğinin geliştirilmesi amacıyla Genç TİM kuruldu. Kuruluş aşamasında tüm sektörlerden 131 genç ihracatçı yer aldı.

Gençlerin cevherinin farkındayız

TİM Başkanı İsmail Gülle, Genç TİM’in ticari diplomasiden uluslararası iş birliklerine, eihracattan ihracat elçiliğine kadar pek çok başlıkta oluşturulacak komiteleriyle gençlik için çalışacağını ve üreteceğini söyledi. Gençlik enerjisinin öneminden bahseden ve sadece bir yaş döneminden ibaret olmadığını kaydeden Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim için şevkle devam etme hevesi, ‘daha iyisini yaparım’ deme enerjisi, cesaret, zeka ve en önemlisi ahlak anlamına gelmektedir. TİM olarak bizler, gençlerimizin cevherinin farkındayız. İşte bu sebeple sadece tecrübeli ihracatçıların gençlere örnek olduğu değil, genç ihracatçıların da birbirine örnek olacağı, cesaret vereceği, tecrübelerini paylaşacağı Genç TİM’i hayata geçirdik. Genç TİM’le beraber, ihracatımızda sürdürülebilirliği sağlamayı, geleceğin ihracat ehli genç neslinin yetiştirmeyi, genç ihracatçı sayısını artırmayı, iş dünyasında genç girişimciliği geliştirmeyi, gençlerimize yönelik ulusal ve uluslararası muadil kuruluşlarla iş birlikleri kurmayı hedefliyoruz.”

“Gençlerimizi ihracata teşvik edeceğiz”

TİM Başkanı Gülle, sürdürülebilir yarınlar için gençlere eğitimler vereceklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu: “Gençlerimizi ihracata teşvik edeceğiz, dış pazarlara erişimlerini artıracağız, ticari diplomaside ihracat elçisi yapacağız. Genç TİM ajandamızda, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde her yıl Genç TİM İhracat Zirvesi düzenlenmesi, genç ihracatçı odaklı sürdürülebilir faaliyetler, eğitim programları, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri, sanal ve fiziki ticaret heyetleri, iş forumları gibi geniş bir yelpazede faaliyetler bulunuyor.” HEDEF 500 ÜYE Gülle, Genç TİM’i 40 yaşına kadar olan, ihracatçı birliklerinde oy kullanma hakkına sahip üyeler için kurguladıklarını kaydederek, 131 üye ile yola çıktıklarını, 5 yıl içerisinde ihracatı 300 milyar dolara yükseltmeyi, Genç TİM üye sayısını da 500’lere çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Genç TİM’in yapısı ve işleyişine dair detayları içeren “anayasa”yı istişare toplantısında madde madde değerlendirip karara bağladıklarını dile getiren Gülle, “Genç TİM bünyesindeki komitelerden sorumlu olacak 18 başkan vekilimizi, birliklerimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda seçtik. Genç TİM’in verimli, şeffaf, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir yapıda olması için ‘anayasa’mıza gerekli tüm maddeleri ekledik” değerlendirmesinde bulundu.