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Dünya
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Zırhlı para aracına silahlı saldırı: İtalya’da film gibi soygun!

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Zırhlı para aracına silahlı saldırı: İtalya’da film gibi soygun!

İtalya’nın Puglia Bölgesi’nde seyir halindeki zırhlı para nakil aracı, silahlı soyguncular tarafından soyuldu.

#1
Foto - Zırhlı para aracına silahlı saldırı: İtalya’da film gibi soygun!

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Puglia Bölgesi'nde Cerignola ile San Ferdinando di Puglia arasındaki 16 numaralı kara yolunda seyir halindeki zırhlı para nakil aracı, silahlı soygun girişimine maruz kaldı.

#2
Foto - Zırhlı para aracına silahlı saldırı: İtalya’da film gibi soygun!

Haberlerde, silahlı ve maskeli yaklaşık 10 kişiden oluştuğu belirtilen grubun, yol üzerinde barikat oluşturmak ve trafiği durdurmak amacıyla çalıntı olduğu düşünülen iki aracı ateşe verip zırhlı aracı durdurarak hedef aldığı kaydedildi. Soyguncuların, aracı durdurduktan sonra patlayıcılar ve kesici aletler kullanarak para kasasının bulunduğu bölümü açmaya çalıştığı ifade edildi.

#3
Foto - Zırhlı para aracına silahlı saldırı: İtalya’da film gibi soygun!

Silahlı soyguncuların, kaçarken de içinde iki yolcusu olan bir otobüsü yolu kapayacak şekilde durmaya zorladığı aktarıldı. Soyguncuların araçta taşınan parayı ele geçirip geçiremediği henüz netlik kazanmadığı, güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme ve araştırmasının sürdüğü belirtildi.

#4
Foto - Zırhlı para aracına silahlı saldırı: İtalya’da film gibi soygun!

Zırhlı araca saldırının, kara yolunun trafiğe kapanmasına ve ciddi aksaklıklara yol açtığı bildirildi. Puglia Bölgesi'nin kara yolları son dönemde zaman zaman zırhlı nakil araçlarına yönelik saldırılarla gündeme geliyor.

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