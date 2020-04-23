"TİM Export Talks"un ikinci konuğu Lahey Büyükelçisi Dişli oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Kovid-19 süreci ve sonrasında ticaretin yönünü çizmek hedefiyle büyükelçilerle düzenlediği "TİM Export Talks" online panellerine devam ediyor.

TİM açıklamasına göre, "TİM Export Talks" online paneller serisinin ikincisi, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'nin katılımıyla "Kovid-19 sonrası Hollanda'da ihracatçılar için hangi fırsatlar var?" başlığı ile TİM'in sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştirildi.

Panelde, Kovid-19 sürecinde Hollanda'da alınan tedbirler, Hollanda ekonomisinin salgın sonrasındaki durumu, iki ülkenin dış ticaretindeki gelişmeler ve gelecek döneme dair fırsatlar değerlendirildi.





- "Hollanda'ya ihracatımız olumsuzluklara rağmen yüzde 2,5 arttı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Dişli, Hollanda ekonomisinin en iyi durumdayken krize yakalandığını belirterek, "Hollanda, üretim ülkesinden daha çok bir ticaret ülkesi. Ülkelerden mal alıp satan bir ülke. Bu anlamda bir yavaşlama söz konusu olacak. Ancak sanayi üretimindeki daralma yüzde 1-1,5 seviyesinde." ifadelerini kullandı.

Hizmet ve ulaşım sektörlerinin salgından çok etkilendiğini aktaran Dişli, şunları kaydetti:

"Bu nedenle hem Hollanda hem Avrupa Merkez Bankası çok büyük destekler açıkladı. Salgının etkisiyle Hollanda ekonomisinde yüzde 1,5-7, ihracatında yüzde 1-8 arasında bir daralma bekleniyor. Ancak bizim gibi Hollanda da değişikliklere çok çabuk ayak uyduruyor. Hollanda'ya ihracatımız tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 2,5 arttı. İthalatımız ise yüzde 1,2 azaldı. Hollanda'da dış ticaret fazlası veriyoruz.

Avrupa'da bu süreci en hızlı atlatacak ülke Hollanda olacak. Biz de ihracatımızı artıracağız. Mayıs sonu, haziran başı inşallah ikili ticarette eski seviyelere ulaşacağız. Türkiye'nin avantajlı olduğu gıda, tekstil, otomotiv, kimya, yazılım sektörlerin etkisiyle ihracatımızı hızlıca eski seviyesine getiririz. Burada Türk ürünlerinin algısı güçlü. Hollanda'da dijital ekonomi, oyuncak sektörü ile havuz, mutfak araç gereçleri, ofis ve yapı malzemeleri gibi ürünlerde ihracatçılar için büyük fırsatlar var."





- "Hedef, ilk 50 üründe pay artırmak"





TİM Başkanı İsmail Gülle de Hollanda'nın, Türkiye'nin önemli bir ticari partneri olduğuna işaret ederek, "Hollanda ile 2009 yılında 6,8 milyar dolar olan ikili ticaret, 2019 yılında 12,7 milyar dolara ulaştı. Hollanda'ya aynı dönemde ihracatımız ise 2,1 milyar dolardan 5,4 milyar dolar seviyesine gelerek oldukça kısa bir sürede yüzde 155'lik bir artış gösterdi. Her ne kadar son 10 yılda ikili ticarette yüzde 100'e yakın bir artış yakalanmış olsa da Türkiye'nin Hollanda'nın ithalatından aldığı pay hala yüzde 1'in altında." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatçılar için önemli bir potansiyel bulunduğuna işaret eden Gülle, şu ifadeleri kullandı:

"Hollanda'nın 2019'da en çok ithal ettiği ilk 50 üründe ise Türkiye'nin ithalattaki payı yalnızca yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Hollanda'da pazar payımızın artırmak noktasında, Türkiye olarak öncelikle Hollanda'nın ithalatında en önemli yer tutan ilk 50 üründe alan kazanmamız gerekiyor. Hollanda'ya ihracatımızda özellikle otomotiv, hazır giyim ve kimyevi maddeler sektörlerimiz öne çıkıyor. 2019 yılında bu 3 sektörün ihracatı Hollanda’ya toplam ihracatımızın yüzde 62'sini oluşturdu. Yaptığımız analizler çerçevesinde, otomotiv, çelik, hububat ve yaş meyve sebze sektörlerindeki birçok üründe ise ülkemizin rekabet gücü yüksek olmasına rağmen Hollanda pazarında yeteri kadar pay alamadığımızı gördük. Bu ürünler arasında buğday unu, otomobiller, sodyum karbonat, ayçiçek yağı, domates ve plastik kaplar bulunuyor."





- "e-ticaret portalının açılışını yapacağız"







İsmail Gülle, Türkiye'nin Kovid-19 salgını sonrasında yeni bir düzenin merkezinde olma şansı yakalayacağını belirterek, "İhracatın kapısını hep açık tutmaya çalışıyoruz. İhracatçılarımızı dinliyoruz. Her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Sanal ticareti ve e-ticareti geliştirme konusunda çalışmalarımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tüm sektörlerimizin olduğu ticaret portalının açılışını yapacağız. Bu süreç geçecek. Haziran ayı itibariyle normalleşmeye girilecek." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar ihracatta birinci kriterin fiyat olduğunu aktaran Gülle, "Bundan sonra sağlıklı ürün üreten, güvenilir, sözünü tutan, tedarik zincirinde sorumluluklarını yerine getiren ülkelerin ihracatta daha çok tercih edileceğine inanıyoruz. 2019 yılını Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak geride bırakan ihracatımız için nice yeni fırsatlar olacak. Sayın Büyükelçimize böyle zorlu bir süreçte dahi, ihracatımız ve ihracatçılarımız için gerçekleştirdiği kıymetli çalışmalar için 95 bin ihracatçımız adına teşekkür ediyorum. Türkiye, 'güvenilir tedarikçi liman' konumunu perçinleyerek ihracatta yeni rekorların izinde ve 2023 ekonomik hedeflerinin ışığında kutlu yürüyüşüne devam edecektir." değerlendirmelerinde bulundu.



