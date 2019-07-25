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TİM Başkanı Gülle: “Faiz indirimi çok doğru bir zamanda yapıldı”

TİM Başkanı İsmail Gülle, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “4,25 puanlık faiz indirimi, mal ve hizmet ihracatımızın rekabetçiliği açısından çok doğru bir zamanda yapılmıştır” dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:15
TİM Başkanı Gülle: “Faiz indirimi çok doğru bir zamanda yapıldı”

TİM Başkanı İsmail Gülle, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “4,25 puanlık faiz indirimi, mal ve hizmet ihracatımızın rekabetçiliği açısından çok doğru bir zamanda yapılmıştır” dedi.



Türkiye ihracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle,Merkez Bankasının faiz kararı sonrası yazılı bir değerlendirmede bulundu. Gülle, konuya ilişkin şunları belirtti: “TCMB’nin önden yüklemeli faiz indirimi, en kısa sürede reel sektörün finansman maliyetlerine yansıması suretiyle, önemli bir adımdır. İlkbaharın bitimiyle birlikte, enflasyondaki yapışkanlık etkisi azalmış, Türkiye’nin ödediği reel faiz yüksek kalmaya başlamıştı. Bu nedenle, söz konusu 4,25 puanlık faiz indirimi, mal ve hizmet ihracatımızın rekabetçiliği açısından çok doğru bir zamanda yapılmıştır.



Temmuz ve Eylül aylarındaki toplantılarda yapılabilecek toplam 6 puanlık olası bir indirimin büyük bölümünün bu ayki toplantıda yapılmış olması, ilk etapta Ağustos, Eylül ve Ekim’de piyasayı canlandıracak ve ekonomik büyümeye hızlı bir yansıma sağlayacaktır. Ayrıca, sağlanacak kur istikrarıyla, mal ve hizmet ihracatının da ekonomik büyümeye katkısı katlanarak devam edecektir. 11. Kalkınma Planı’nda ihracata bugüne kadar ki hiç bir kalkınma planında olmadığı kadar atıfta bulunulmuş olması, artık sürdürülebilir büyüme için sürdürülebilir ihracatın vazgeçilmez olduğunu teyit etmektedir. Bu nedenle, TCMB Para Politikası Kurulu’nun bu kritik önemde ve isabetli adımının, Türkiye ekonomisinin dengelemeden sürdürülebilir büyüme sürecine geçişini hızlandıracağı ve istihdama önemli bir katkı sağlayacağı yönündeki inancımı vurgulayarak, ülkemize, ekonomimize ve 85 bine yaklaşan üyesi ile İhracat Ailemiz başta olmak üzere, tüm reel sektöre hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim”

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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