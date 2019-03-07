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TİM Başkanı Gülle: "Bavul ticaretini de kayıt altına alıyoruz"

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bilindiği gibi Laleli, hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin mikro ihracat anlamında en önemli merkezlerinden bir tanesi.

07 Mart 2019 Perşembe 16:14
TİM Başkanı Gülle: "Bavul ticaretini de kayıt altına alıyoruz"

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bilindiği gibi Laleli, hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin mikro ihracat anlamında en önemli merkezlerinden bir tanesi. Sayıları 7 bine ulaşan esnafımızın artık kayıtlı birer ihracatçı olmasının önü açılmış durumda. Artık bavul ticaret rakamının azalarak, yerini kayıtlı mikro ihracata bırakmasının tam zamanıdır. Bu sayıdaki esnafımızın ihracat ailesine katılmaları hem kendi işlerini büyütmelerinin yolunu açacak, hem de ülkemiz ihracatını artırma adına önemli bir katkı sağlayacak” dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın artırılması ve bütün boyutlarıyla kayıt altına alınması için başlattıkları çalışmanın yeni bir aşamasını değerlendirdi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin dinamik, hızlı ve nokta atışı politika üretebildiğini, ilettikleri taleplere süratle verilen cevaplar ve alınan sonuçların kendilerinin en önemli güç kaynakları olduğunu vurgulayan Gülle, “Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan önderliğinde, kamuoyunda bavul ticareti olarak bilinen, yolcu beraberinde ve lojistik firmalarınca taşınan malları kapsayan ihracatı kayıt altına alıyoruz” dedi.



2018 yılında ülkemizde yapılan bavul ticaretinin toplam 4,6 milyar dolar olarak hesaplandığına işaret eden Gülle, “Bilindiği gibi Laleli, hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin mikro ihracat anlamında en önemli merkezlerinden bir tanesi. Sayıları 7 bine ulaşan esnafımızın artık kayıtlı birer ihracatçı olmasının önü açılmış durumda. Artık bavul ticaret rakamının azalarak, yerini kayıtlı mikro ihracata bırakmasının tam zamanıdır. Bu sayıdaki esnafımızın ihracat ailesine katılmaları hem kendi işlerini büyütmelerinin yolunu açacak, hem de ülkemiz ihracatını artırma adına önemli bir katkı sağlayacak” diye konuştu.



“Genel Ticaret Sistemi’yle gücümüzün farkına vardık”


Gülle, 2018 yılı ile birlikte ihracat rakamlarının Özel Ticaret Sistemi’ne göre açıklanmasının yanı sıra serbest bölgelerden yapılan ticaretin de dahil edildiği Genel Ticaret Sistemi’ne göre de hesaplandığını hatırlatarak şunları söyledi: “Bu sayede Ocak ve Şubat aylarında, her ay yaklaşık 700 milyon dolar olmak üzere 1,4 milyar dolarlık ihracatımızı artık ölçebiliyoruz. Genel Ticaret Sistemi olarak adlandırılan bu sisteme göre, 2018 yılının geneline baktığımızda 9 milyar dolarlık bir ihracat rakamı artık kayıt altında. Bu da Türkiye’nin serbest bölgelerden yaptığı ihracatın, hangi boyutlara ulaştığı ve serbest bölgelerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.”



Geçici Depolama Yerinden İhracat için broşür hazırlandı


TİM, bavul ve kargo ticaretinin kayıt altına alınması için oluşturulan “Geçici Depolama Yerinden İhracat” sisteminde işlemlerin yapılmasında izlenecek yolu içeren bir broşür hazırladı. Altı adımda prosedürleri gösteren bu broşürler, başta Laleli olmak üzere Merter, Osmanbey, Bayrampaşa, Zeytinburnu ve ülkemizin tamamında bu şekilde çalışan tüm ihracatçılarımızla paylaşılacak.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:14
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