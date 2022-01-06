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Yerel Tilkiye eziyet görüntüsü tepki topladı! Valilik harekete geçti
Yerel

Tilkiye eziyet görüntüsü tepki topladı! Valilik harekete geçti

Ardahan'da yaralı haldeki tilkiye eziyet görüntülerinin tepki toplamasının ardından Ardahan Valiliği harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tilki doğal hayata bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 01:01:00 -
Tilkiye eziyet görüntüsü tepki topladı! Valilik harekete geçti

Ardahan'da yaralı halde yakaladıkları tilkiye eziyet edilen görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Tepki çeken görüntülerin ardından Ardahan Valiliği harekete geçti.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, ''Bir sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan görüntülerde, bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğu tespit edilmiş olup, yapılan çalışmalar doğrultusunda; bahse konu videodaki tilkiye kötü muamelede bulunan şahısların kimlik ve adres bilgileri tespit edilmiştir. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı da bilgilendirilerek adli işlem süreci de başlatılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Tilki doğal hayata bırakıldı

Açıklamada ayrıca, kötü muameleye maruz kalan tilkinin tedavisinin ardından doğal hayata bırakıldığı belirtildi.

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