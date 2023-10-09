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Yaşam Tilkiye çocukları gibi bakıyorlar
Yaşam

Tilkiye çocukları gibi bakıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-10-09 15:45:00 - 2023-10-09 15:52:24

Yaşlı karı-koca 'Cesur' ismini verdikleri tilkiye kendi çocukları gibi bakıyor.

Kahramanmaraş’ta yaşlı karı-koca 'Cesur' ismini verdikleri tilkiye kendi çocukları gibi bakmaya başladı.

Kahramanmaraş şehir merkezine 20 kilometrede bulunan Ahır Dağı'nda yaban hayvanları yaşamlarını sürdürüyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise yaban hayatın devamı için aç hayvanları besliyor. Bölgede yaşayan iki vatandaş 5 yıldır yanlarına gelip yemek verdikleri tilki bu kez kameralara yansıdı. Kendisi için hazırlanan yiyeceği yiyen tilki daha sonra doğal yaşam alanına döndü.

Görüntüleri kaydeden Mustafa Uludağ, “Bugün hayvanları koruma günümüz. 5 yıldan beri Cesur’a biz bakıyoruz. Tatlı tüylenmeye başladı ve erkek bir tilkimiz 5 yıl önce yanımıza gelmeye başlamıştı ve bize alıştı. Karnını doyuracak fazla olanı bir yere gömüyor ve kediler takip ediyor kedi de o yiyeceği yiyor” dedi.

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