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Yerel

Tilki ve yavrularını her gün eliyle besliyor

Ardahanlı Operatör Alim Sarıkaya, Asfalt plentinin bulunduğu kayalık alanda yuva yapan tilki ve yavrularını kendi elleriyle besliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 12:28:29 -
Tilki ve yavrularını her gün eliyle besliyor

Ardahanlı Operatör Alim Sarıkaya, Asfalt plentinin bulunduğu kayalık alanda yuva yapan tilki ve yavrularını kendi elleriyle besliyor.


Ardahan İl Özel İdaresi asfalt plenti tesislerinin bulunduğu alandaki kayalıklarda yuva yapan tilki ve yavrularını özel idare personelleri besliyor.


Operatör Alim Sarıkaya kayalıklarda yaşayan anne tilki ve yavrularını ailesinin bir ferdi gibi görerek onlara gözü gibi bakıyor.


Evcil bir hayvan gibi davranan tilki ve yavrularını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kış aylarının ardından yaz günlerinde de asfalt plentine gelen tilkiyle yavrularını besleyen Sarıkaya’nın çektiği görüntüler yaşananları gözler önüne seriyor.

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