Tiktokçu Aliyev tüm tuşlara basıyor

Başörtüsü yasağına Türkiye’den gelen tepkilere kulak vereceğine iki kardeş ülke arasındaki gerilimi tırmandıran Azerbaycan, aynı yolda devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in sudan bahanelerle Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmaması ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için Feridun Sinirlioğlu’nun adaylığını değerlendirdiği bir dönemde, Azerbaycan yönetiminin İsrail’in yakın müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri’nin adayı Lana Zeki Nusseibeh’in adaylık girişimini memnuniyetle karşıladığını açıklaması, kardeşlik hukukunu zedeledi.

TİKTOKÇU ALİYEV’DEN KURU TEHDİT

Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in resmi TikTok hesabından yapılan paylaşım ise manidar bulundu. Ergence paylaşımda, Azerbaycan ile kimsenin yarışamayacağı belirtilirken, “Hiç kimse bizimle yarışamaz. Hiç kimse Azerbaycan halkının sabrıyla oynayamaz. Hiç kimse bizi tehdit edemez. Ederse dersini alır. Nitekim dersini vermişiz” şeklindeki tehditvari ifadelerin kime yöneltildiği merak konusu oldu. Hızını alamayan Azerbaycan rejimi, son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla Bakü’yü eleştiren 31 Türk vatandaşını istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişlerini yasaklamıştı. Daha önce de Türkiye’de başörtüsü yasağını protesto eden 8 aktivist hakkında ise uluslararası yakalama kararı çıkarmıştı.

ATASÖZLE DOST UYARISI

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan emekli diplomat Vahit Özdemir, şunları söyledi: “Türkiye ile Azerbaycan arasında bir gerilime hiç gerek yokken durduk yerde hiç gereği olmayan bir gerilim yaşandı. Türkiye, gerilimin düşürülmesi için üzerine düşeni yapıyor. Çeşitli adımlar atılıyor. Tabii Azerbaycan’ın da bu işi büyütmemesi lazım. Mesela bu konuda bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı görevden ayrıldı. Yani Türkiye üzerine düşeni yaptı. Bu işin suhuletle halledilmesi ve kardeşliğimizin dış güçlere yem edilmemesi gerekir. Tabii bu arada İsrail, Türkiye ile Azerbaycan’ın ilişkisinin bozulmasından büyük memnuniyet duyar. İran da memnuniyet duyar. Bu arada bazı Arap ülkelerinin de Türkiye’ye müzahir olmadığını biz her zaman biliyoruz. Bunlar Amerika’ya bağlı, Amerika’nın güdümünde hareket eden devletler. İsrail ile yakın ilişkileri var. Tabii bunların İsrail ile yakın ilişkilerinin olması, Türkiye ile de düşman olmalarını gerektirmez. Bu da yanlış bir şey. Dost ve Müslüman bir ülkenin Türkiye aleyhinde hareketlerde bulunması, Türkiye’yi rencide edecek eylemlerde bulunması son derece yanlış.Bunlar daha düne kadar bizim bir ilçemizdi, vilayetimizdi. Belki Osmanlı’ya olan komplekslerinden dolayı, Türkiye aleyhinde de bazı adımları isteyerek veya istemeyerek atmış olabilirler diye düşünüyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize, ‘Öfkeyle kalkan zararla oturur’ atasözümüzü hatırlatmak isterim. Ben şahsen Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Aliyev ile yakın ilişkileri sayesinde iki ülke arasındaki sıkıntıları aşabilecek adımları atabileceğini düşünüyorum. Bu adımlardan biri, iyi niyet heyetini Bakü’ye göndererek sorunların giderilmesini sağlamak olabilir. İlk adımı bizim atmamızda fayda var. Yani düşmanları sevindirmemek adına gerginliği bir an önce sonlandırmanın gerektiğini düşünüyorum”

KİM NE DERSE DESİN KARDEŞİZ

Gazeteci Yazar Emin Pazarcı da şunları dile getirdi: “Azerbaycan ile Türkiye kim ne derse desin kardeştir. Nasıl et ve tırnak ayrılamazsa biz de Azerbaycan’la ayrılamayız. Nitekim bugün Sayın Cumhurbaşkanı da bir kardeşlik fotoğrafından bahsetti ve bu kardeşlik fotoğrafının zedelenmemesi gerektiğini söyledi. Şimdi ‘Aliyev şöyle yaptı, Aliyev böyle yaptı’ deyip, Aliyev’e saldırmak mümkün ama bir taraftan da Azerbaycanlı kardeşlerimizi de rahatsız etmiş oluyoruz. Yani dikkatli davranmak lazım. Burada Aliyev’in yaptıkları doğrudur, yanlıştır bunları tartışmak yerine bence artık itidali öne alan birtakım adımlar atmak lazım. ‘Azerbaycan şöyle yaptı, Azerbaycan böyle yaptı. Biz ona bir misilleme yapalım, biz de şöyle davranalım’ deme lüksüne sahip değiliz. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir. Türkiye Cumhuriyeti yüzyıllık planlar yapan bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti kim ne derse desin hem Türklük aleminin hem de İslam aleminin önde gelen hatta ve hatta sürükleyici vagonlarından, dinamolarından birisidir. O açıdan Türkiye’den Azerbaycan’ın tavrını beklemek mümkün değildir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı da bunu yapıyor ve Azerbaycan ile Türkiye’nin ilişkilerini devam ettirmeye uğraşıyor. Aksi takdirde bizim bu yaptıklarımız kötü niyetlilerin ve hatta ve hatta Netanyahu’nun ekmeğine yağ sürer.”