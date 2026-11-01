Resmen Ekim ayında havlu attı! 'Bu Fener'den bir cacık olmaz'

Fenerbahçe’nin Göztepe karşısında yaşadığı puan kaybını değerlendiren Erman Toroğlu, sarı-lacivertlilerin savunmada yaptığı hatalara ve sahadaki futboluna tepki gösterdi. Toroğlu, “Göztepe hak etti, Fenerbahçe seyretti” derken, Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefini de sorguladı.

Erman Toroğlu, Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmayı değerlendirirken sarı-lacivertli ekibin performansını sert sözlerle eleştirdi. İlk yarıda iki takımın da etkisiz bir görüntü sergilediğini belirten Toroğlu, Fenerbahçe’nin devre arasına önde girmesine rağmen ikinci yarıda skoru koruyamadığına dikkat çekti.

“Bir büyük takımın yapacağı hatalar değil”

Karşılaşmanın ilk yarısını “kör dövüşü” olarak nitelendiren Toroğlu, Fenerbahçe’nin Guendouzi’nin golüyle öne geçtiğini ancak ikinci yarıda farkı artırmayı başaramadığını ifade etti. Göztepe’nin, rakibinin zaaflarını fark ederek kontrollü şekilde hücuma yöneldiğini belirten Toroğlu, sarı-lacivertlilerin yaptığı bireysel hataların maçın seyrini değiştirdiğini vurguladı.

Guendouzi’nin ters vuruşla rakibine asist yaptığını belirten Toroğlu, Skriniar’ın savunmadaki kararsızlığını da eleştirdi. Tecrübeli yorumcu, Fenerbahçe’nin kornerden yediği goldeki savunma yerleşimine de tepki göstererek, ön direkte iki sarı-lacivertli oyuncu bulunmasına rağmen rakip futbolcunun kafa vuruşuyla golü bulmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Toroğlu, bu tür savunma hatalarının şampiyonluk hedefindeki bir takım için ciddi sorun oluşturduğunu belirterek, “Bu tip golleri yersen şampiyonluğa oynama ihtimalin yok olur” ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu’na da tepki gösterdi

Erman Toroğlu, değerlendirmesinde Kerem Aktürkoğlu ile tribünler arasında yaşanan gerilime de değindi. Kerem’in taraftara yönelik hareketini eleştiren Toroğlu, oyuncunun oyundan alınmasının ardından tribünlerden tepki görmesine dikkat çekti.

Tecrübeli yorumcu, Kerem’in Fenerbahçe taraftarıyla yaşadığı gerilimin kolay kolay düzelmeyeceğini savunarak, futbolcuların tribünlerle karşı karşıya gelmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

“Göztepe hak etti, Fenerbahçe seyretti”

Göztepe’nin çok iyi bir futbol ortaya koymadığını ancak mücadele gücüyle rakibinin hatalarını değerlendirdiğini belirten Toroğlu, Fenerbahçe’nin ise rakibine önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Sarı-lacivertli takımın hem savunma hataları hem de skoru artırma konusundaki başarısızlığı nedeniyle eleştirilerin odağına yerleştiğini belirten Toroğlu, değerlendirmesini şu sert sözlerle tamamladı:

“Göztepe hak etti, Fenerbahçe seyretti. Görünen o ki bu Fenerbahçe’den bir cacık olmaz!”