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Sakarya'da gizemli keşif: Yol çalışması sırasında bulundu!

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IHA Giriş Tarihi:

Sakarya'da gizemli keşif: Yol çalışması sırasında bulundu!

Sakarya'nın Pamukova ilçesi sırasında yol çalışması sırasında ortaya çıkan taş blok merak uyandırdı. Üzerinde yazılar olduğu belirtilen bloğun anıt mezar olduğu tahmin ediliyor.

#1
Foto - Sakarya'da gizemli keşif: Yol çalışması sırasında bulundu!

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sürdürülen altyapı çalışmaları esnasında bulunan taş blok merak uyandırdı. Üzerinde antik döneme dair yazıtların yer aldığı taş bloğun antik döneme ait bir anıt mezar olduğu değerlendiriliyor.

#2
Foto - Sakarya'da gizemli keşif: Yol çalışması sırasında bulundu!

Pamukova ilçesi Akçakaya Mahallesi yolu üzerinde altyapı çalışması bölgesinde faaliyet gösteren ekipler, saha çalışması esnasında, üzerinde antik dilde yazılmış çok satırlı yazıtlar ve alt kısmında kıvrımlı mimari süslemeler ile volüt detayları bulunan tarihi yapı kalıntısıyla karşılaştı.

#3
Foto - Sakarya'da gizemli keşif: Yol çalışması sırasında bulundu!

ÜZERİNDEKİ YAZILAR DİKKAT ÇEKİYOR Taşın yüzeyinde dikkat çeken detaylar arasında, antik alfabe ile kazınmış “MNI… POY ZON K…” ve devamındaki satırlarda yer alan düzenli harf blokları ile kelime dizilimleri göze çarpıyor. Uzmanlar bu tür ibarelerin genellikle antik dönem anıt mezarları, onurlandırma kitabeleri veya adak yazıtlarında yer aldığını belirtiyor.

#4
Foto - Sakarya'da gizemli keşif: Yol çalışması sırasında bulundu!

Grekçe veya Latince harflerle yazılmış resmi, idari ya da anıt/mezar kültüne ait olduğu değerlendirilen taş bloğun hangi döneme ait olduğuna dair net bilgi, yapılacak epigrafik ve teknik incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

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