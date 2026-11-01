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Dünya İki doz ölümcül ilaç verildi ama ölmedi! Christa Pike yeniden idam edilecek mi?
Dünya

İki doz ölümcül ilaç verildi ama ölmedi! Christa Pike yeniden idam edilecek mi?

Yeniakit Publisher
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İki doz ölümcül ilaç verildi ama ölmedi! Christa Pike yeniden idam edilecek mi?

ABD’de 2 doz ölümcül enjeksiyon uygulanmasına rağmen hayatta kalan Christa Pike’ın geleceği belirsizliğini koruyor. Tennessee Valisi Bill Lee, mahkemeler farklı bir karar vermediği sürece 50 yaşındaki mahkumun ölüm cezasının geçerliliğini koruyabileceğine işaret etti.

ABD’de başarısız infaz girişiminin üzerinden bir ay geçmesine rağmen Christa Pike dosyasındaki tartışmalar sona ermedi. Ölümcül enjeksiyon sonrası hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden Pike’ın yeniden idam edilip edilmeyeceği gündemdeki yerini korurken, Tennessee Valisi Bill Lee’den cezanın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

 

“Cezasının eskisi gibi kalacağını düşünüyorum”

Bill Lee’ye, Tennessee yönetiminin Pike’ı yeniden idam etmeye çalışıp çalışmayacağı ya da cezasının ömür boyu hapse çevrilmesinin gündeme gelip gelmeyeceği soruldu.

Lee, Pike’ın halen Tennessee yasaları kapsamında cezaevinde bulunduğunu belirterek, mahkemeler aksi yönde karar vermediği sürece mevcut cezanın değişmesini beklemediğini söyledi.

Vali, başarısız infazın ardından eyaletteki idam uygulamalarını yıl sonuna kadar durdurmuştu. Bu süreçte 30 Eylül’deki infaz girişiminde neyin yanlış gittiğinin araştırılması kararlaştırıldı.

 

İki doz uygulandı ancak hayatta kaldı

50 yaşındaki Christa Pike, 1995 yılında sınıf arkadaşı Colleen Slemmer’i döverek ve bıçaklayarak öldürmekten ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Pike’ın cezasının 30 Eylül’de ölümcül enjeksiyon yöntemiyle infaz edilmesi planlandı. Ancak uygulanan iki doza rağmen Pike hayatını kaybetmedi.

İnfazın başlangıcında kendisine son sözleri sorulan Pike, huzurlu olduğunu ifade etti. Dakikalar sonra kolunda ağrı olduğunu söyleyen mahkum daha sonra bilincini kaybetti. İnfazı takip eden basın mensupları salondan çıkarılırken Pike için ambulans çağrıldı ve hastaneye kaldırıldı.

 

Uyandığında ne yaşadığını hatırlamıyordu

Başarısız infazın ardından yeniden bilincine kavuşan Pike’ın yaşananlara ilişkin hafızasının olmadığı belirtildi. Avukatları, Pike’ın uyandığında öfkeli ve şaşkın olduğunu, sağlık durumunun uzun vadede nasıl seyredeceğinin ise henüz netleşmediğini açıkladı.

Pike, 10 Ekim’de hastaneden taburcu edilerek yaklaşık 30 yıldır tutulduğu Nashville’deki Debra K. Johnson Rehabilitasyon Merkezi’ne geri gönderildi. Tedavisinin cezaevinde sürdüğü bildirildi.

Avukatları, “Bu olağanüstü koşullarda kendisine yardım eden ilk müdahale ekiplerine ve sağlık çalışanlarına minnettar. Cezaevinde tıbbi bakım almaya devam ediyor ve iyileşme sürecini takip edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

 

Ölümcül enjeksiyondan sağ kurtulan ilk kişi

Ölüm Cezası Bilgi Merkezi’ne göre Christa Pike, bir infaz sırasında ölümcül enjeksiyon ilaçları verildikten sonra hayatta kalan ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

Olayın ardından Tennessee Ceza İnfaz Kurumu Komiseri Frank Strada’nın görevinden ayrılacağını açıklaması da dikkat çekti.

Ölüm cezası karşıtı gruplar ise Pike’ın cezasının şartlı tahliye imkanı bulunmayan ömür boyu hapse çevrilmesini isterken, başarısız infaz girişiminin ardından ABD’de ölüm cezasına ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi.

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