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Yerel Tiktok videosu için yangın çıkardılar!
Yerel

Tiktok videosu için yangın çıkardılar!

Erzurum'da Tiktok videosu için mesire alanını ateşe vererek yangın çıkartan 4 çocuk gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 16:46:00 -
Tiktok videosu için yangın çıkardılar!

Erzurum’da mesire alanında çıkan yangın itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Tiktok akımı için yangını çıkardığı iddia edilen 4 çocuk ise gözaltına alındı.

Tiktok videosu için ateşe verdiler

Yangın, saat 15.00 sıralarında Palandöken ilçesindeki Mevlana Parkı mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, Tiktok adlı sosyal medya uygulamasına video çekmek için mesire alanını ateşe veren çocuklar, videoyu çektikten sonra alandan koşarak ayrıldı.

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Çocuklar gözaltına alındı

Çevredekilerin durumu görmesi üzerine olay itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili yaşları 15-18 arasında değişen 4 çocuk ise gözaltına alındı.

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