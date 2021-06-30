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Ekonomi Tiksindirici borç nedir tiksindirici borç neye denir?
Ekonomi

Tiksindirici borç nedir tiksindirici borç neye denir?

Tiksindirici borç ne oluyor? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tiksindirici borç açıklamalarıyla dikkat çekti. Akşener’in açıklamalarının ardından pek çok kişi ‘Tiksindirici borç nedir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 13:23:00 -
Tiksindirici borç nedir tiksindirici borç neye denir?

Tiksindirici borç nedir ne anlama geliyor? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef alan açıklamalarda bulundu. Akşener, "Uluslararası hukukta, tiksindirici borç diye bir kavram var. Bu kavram dış borç alan ve bunu milletinin menfaatine harcamak yerine kendi kişisel ikbali için harcayan liderler için kullanılır. Bu liderler iktidardan düştükten sonra o borcun ülkedeki vatandaşlardan değil borcu alan liderin kişisel harcaması olarak kabul edilerek o kişinin bizzat kendisinden tahsil edilmesini söyler. Hem de uluslararası hukukta budur. Danışmanlar ne yapacak acaba? Tiksindirici borç olarak kabul edilmesi için üç şart var; bir borcu veren kişinin bilgilendirilmesi. Bu yapılmış mı?” ifadelerini kullandı.

Tiksindirici borç nedir tiksindirici borç neye denir?

Tiksindirici borç uluslararası hukukta yer alan bir kavramdır. Tiksindirici ya da iğrenç borç olarak ifade edilen durum, dış borç alan bir liderin bu borcu şahsi ikbali için kullanmasına verilen isimdir.

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