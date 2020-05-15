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TİKA'dan Uganda'nın sağlık çalışanlarına Kovid-19'la mücadele desteği

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:29:10 -
TİKA'dan Uganda'nın sağlık çalışanlarına Kovid-19'la mücadele desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Uganda'nın Kovid-19 Görev Gücü'ndeki sağlık çalışanları için 100 bisiklet desteğinde bulundu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uganda'da salgınla mücadele sürecinde sağlık çalışanlarının ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla temin edilen 100 bisiklet, ülkenin Kovid-19 Görev Gücü'ne teslim edildi.

Uganda Başbakanı Ruhakana Rugunda'nın da hazır bulunduğu teslim törenine, Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi Fikret Kerem Alp ve TİKA Uganda Koordinatörü Yahya Acu da katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Alp, Uganda'da yaklaşık iki aydır uygulanan tecrit önlemleri sebebiyle her türlü toplu ulaşım ve özel araç kullanımının yasaklandığını, sağlık çalışanlarının bu durumdan etkilenmeden çalışmalarına devam edebilmeleri için bisikletlerin hibe edildiğini belirtti.

TİKA tarafından temin edilen bisikletler, Uganda Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı çalışanlarının yanı sıra, Sembabule ve Kitgum bölgelerindeki sağlık çalışanları tarafından da kullanılacak.

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