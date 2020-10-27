TİKA'dan Doğu Kudüs'teki Filistin kurumlarına destek

KUDÜS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Hilal Al-Quds Spor Kulübüne spor ekipmanı, Dar et-Tıfl el-Arabi (Arap Çocuk Yurdu) çocuk yurdu ve okuluna da güneş paneli desteği sağladı.



Doğu Kudüs’teki Hilal Al-Quds Spor Kulübü ile Dar et-Tıfl el-Arabi kurumunda ayrı ayrı düzenlenen ekipman teslim törenine, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, TİKA Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya ile çok sayıda Filistinli yetkili katıldı.



El-Hilal Kulübüne yüzlerce forma, ayakkabı ve izci ekipmanı başta olmak üzere 13 ayrı spor branşı için ihtiyaç duyulan malzeme hibe edildi.



Büyükelçi Demirer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bugün, TİKA Temsilcimiz ile beraber Kudüs’ün en önemli spor kulüplerinden olan El-Hilal’i ziyaret ediyoruz.” dedi.



Demirer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Kudüs’te de insanlar üzerinde büyük bir baskı oluşturduğuna dikkati çekerek, “Ancak güzel şeyler de oluyor. El-Hilal gençleriyle, yöneticileriyle bu zor süreçte topluma, Filistin halkına moral veriyor.” ifadelerini kullandı.



TİKA’nın El-Hilal’in kız ve erkek takımları ile izci gruplarına ekipman desteği sağladığını belirten Demirer, “Böylece biz de kendilerine moral vermeye çalışıyoruz. Onlar ne kadar başarılı olursa, Filistin toplumu olduğu kadar bizler de o kadar güç kazanıyoruz.” dedi.



- Dar et-Tıfl Okuluna güneş paneli desteği



İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün en köklü eğitim kurumlarından Dar et-Tıfl Okulu ve yurdunun elektrik ihtiyacının karşılanması için de 470 metrekare alan üzerinde 118 güneş paneli kuruldu.



Büyükelçi Demirer, kurulan güneş enerjisi sisteminin 6 blokluk okul yerleşkesinin elektrik ihtiyacını karşılayacağını kaydederek, “Umuyorum ki bu desteğin Kudüs’ün ve Filistin’in geçtiği bu zor günlerde bir faydası dokunur.” diye konuştu.



Öte yandan Hilal Al-Quds ile Dar et-Tıfl yetkilileri de başta Büyükelçi Demirer ile TİKA Filistin Koordinatörü Çetinkaya olmak üzere Türkiye devletine ve halkına teşekkürlerini sundu.