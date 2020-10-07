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Aktüel TİKA'dan Arjantin'deki Türkiye Cumhuriyeti Okuluna malzeme yardımı
Aktüel

TİKA'dan Arjantin'deki Türkiye Cumhuriyeti Okuluna malzeme yardımı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 21:06:31 -
TİKA'dan Arjantin'deki Türkiye Cumhuriyeti Okuluna malzeme yardımı

BUENOS AIRES (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arjantin'deki Türkiye Cumhuriyeti Okuluna malzeme yardımında bulundu.

Başkent Buenos Aires'te bulunan okulda düzenlenen törende Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, TİKA'nın finansmanıyla temin edilen, müzik aletleri, sıra ve sandalye, mikrofon, spor ve oyun malzemelerini okul yönetimine teslim etti.

Altay, burada yaptığı konuşmada, okulun ihtiyaçları için yürütülen çalışmanın uzun süre önce tamamlandığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantinanın teslim törenini geciktirdiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Okuluna verilen öneme değinen Altay, okula yapılan yardımların gelecekte de devam edeceğine dikkati çekerek, salgın nedeniyle 6 aydan uzun süredir sekteye uğrayan eğitimin, salgınla mücadelede başarı sağlanarak tekrar başlaması temennisinde bulundu.

Okulun Müdürü Sandra Rivadeneira da yapılan yardımlar için teşekkür ederek, belirli seviyeler için okula geri dönüşe dair karar çıkmasını beklediklerini belirtti.

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