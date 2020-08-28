Tik tok nasıl silinir

Tik tok kalıcı olarak silmek için bir takım yol ve yöntemleri yapmak gerekir. Tik tok kısa videoların yaklaşımının yapıldığı video platformudur. Tik tok hesabınız var ve bir zaman sonra tik tok’dan sıkıldınız ve hesabınızı kapatmak ihtiyacı doğduğunda tok tok hesabı nasıl kapatacağını bilmiyorsanız buyrun o zaman. Tik tok eski sürüm yüklü ise tik tok hesabınızdayken yapmanız gereken ayarlar bölümüne girmek olmalı. Oradan da Hesabımı yönet seçeneği tıklanır. Yeni sürümlerde ise profilinizin üst kısmıda üç nokta tıklanır.

Açılan sayfanın en alt kısmında Hesabınızı kapatmayı mı düşünüyorsunuz? ibaresini göreceksiniz. Onu tıkladığınızda telefonunuza doğrulama kodunun gönderileceğinin mesajını okuyacaksınız buradan kod gönder deyiniz. SMS olarak telefonunuza doğrulama kodu gelecektir. O kodu doğrulama kodunun istendiği alana yazıp devam deyiniz. Açılan kısımdan Delete Account seçeneğini tıklayınız. Bu işlemden sonra tik tok hesabınız silinmiş olacaktır. Peki çekip tik toka yüklediğimiz videoyu nasıl sileceğiz?

Tik Tok video sime

Çekilip tik tok’a eklenen videoyu silmek için ilk yapılması gereken tik tok hesabınıza girmek olmalıdır. Ben yazan kısma tıkladıktan sonra silmek istediğiniz videoyu seçin. Yorumların altında bulunan üç noktaya (…) tıklayın. Açılan kısımlar arasında bulunan Sil seçeceğine basınız. Sil dediğinizde silmek için emin misiniz sorusu gelecektir. Tik tok videosunu silmekte kararlı iseniz sil değilseniz iptal seçeneğini tıklayın. Sil tercih edilmesi durumunda tik tokta bulunan video silinmiş olacaktır.

Tik tokta silinen dosya, video, fotoğrafları geri getirme

Tik tok videoları sol üst kısımda bulunan taslaklar bölümünde kayıtlı olacaktır. Tik tok'da uygulamayı sildiğiniz takdirde tik tok taslaklarının gideceği uygulama tarafından uyarılmakta.

Tik Tok video kaydetme nasıl yapılır?

Tik tok üzerinden kısa video paylaşımı yapacaklar tik tok’da video kaydetmenin nasıl yapılacağını da merak ediyor. Bunun için yapılması gereken Tik Tok’ta girildikten sonra video kaydetmeye başlayın. Videonuzu kaydettikten sonra sol alt kısımda bulunan taslak işaretine tıklayın. Bundan sonra yapacağınız işlem videonuzun önizlemesini seçmek olmalıdır. Videonuzun önizlemesini seçildikten sonraki kısım ise “taslaklar” butonuna basmanız. Artık tik tok videonuz taslaklar bölümüne kayıt oldu.