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TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

ANKARA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 77 safkan Arap koşu tayı satılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kuruma bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 6 Ağustos'ta saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, hayvanların satışı teker teker yapılacak.

İhale şartnamesi, TİGEM ile Karacabey Tarım İşletmesi müdürlüklerinde görülebilecek.



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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
  1. arap koşu tayı
  2. Resmi Gazete

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