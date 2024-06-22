TİESF’te hedef 400 bin sporcu sayısına ulaşmak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, ülkedeki 2 milyon 200 işitme engelliden 400 binini spor aracılığıyla rehabilite etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Federasyonun çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Vural, aralarında basketbol, tenis, satranç, atletizm, bowling, golf, yelken, masa tenisi, futsalın da bulunduğu 24 branşta faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Temel amaçlarının işitme engelli bireylerin spor aracılığıyla hayata tutunmasını sağlamak olduğunu aktaran Vural, “Bireylerin iş imkanına kavuşması, sosyalleşmesi, iletişimi spor aracılığıyla yapması gibi hedeflerimiz var. Bu manada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aldığımız rakama göre Türkiye’de 2 milyon 200 işitme engelli var. Bu kişilerin en azından 400 binini spor aracılığıyla rehabilite etmek, hayata kazandırmak gibi hedeflerimiz var” diye konuştu.

Kerim Vural, 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları’nı (Deaflympics) da iyi bir şekilde organize ettiklerini anlatarak, “Erzurum’a 36 ülkeden 800 üzerinde sporcu ve teknik heyet katıldı. Ben daha önce Rusya’daki kış olimpiyatlarına katılmıştım. Orada kar ve buz sporları alanlarının arasında 1,5 saatlik uçak mesafesi vardı. Bizim burada hepsini Erzurum’da toparlamamız ve hiçbir sorun yaşamadan yapıyor olmamız büyük memnuniyetle karşılandı. Ülkemiz hakikaten spor ülkesi” şeklinde görüş belirtti.