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Tieion'daki "demir ocağı" gün yüzüne çıkarılıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Tieion Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında bulunan "demir ocağı" turizme kazandırılacak - Kazı Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım: - "Bu bölgede yine milattan önce 7. ve 8. yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen oval ve dikdörtgen planlı konutlar bulmuştuk. Bunların yanlarında atölyelerin ve demirci atölyelerinin çıkması, madencilikle de oldukça uzun dönemlerde uğraşıldığını gösteriyor"

12 Eylül 2019 Perşembe 11:03
Tieion'daki "demir ocağı" gün yüzüne çıkarılıyor

ZONGULDAK (AA) - FERDİ AKILLI - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Tieion Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında bulunan "demir ocağı" gün yüzüne çıkarılıyor.

İlçeye bağlı Filyos beldesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları, 35 kişilik ekip tarafından yapılıyor.

Kazı çalışmalarında, kentin yüksek bölgesinde (Akropol), kuruluş döneminden Orta Çağ'ın sonlarına kadar süren yerleşim yeri incelenmesi sırasında "demir ocağı" bulundu.

Ekiplerin, titiz çalışmasıyla ortaya çıkarılan "demir ocağı"nın, çalışmaların tamamlanmasının ardından planlanan projelerle bölge turizmine kazandırılması amaçlanıyor.

- "Milattan önce 8. yüzyıla kadar inildiğini bu ocak bize gösterdi"

Kazı Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl antik kentte yaptıkları çalışmalar sırasında kentin "kutsal" olarak adlandırılan yukarı şehir bölgesinde Arkaik döneme ait olduğu değerlendirilen demir ocağı bulduklarını söyledi.

Demir ocağının bulunmasının önemine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milattan önce 7. yüzyıla, başka bir deyişle Helen Kolonizasyon Dönemi'ne yani Karadeniz'de kentlerin ilk ortaya çıktığı döneme ait olduğu değerlendirilen içliklerle ve demir ocaklarıyla karşılaştık. Bu da kentin ekonomisiyle bağlantılı. Kolonizasyonla ilgili fikirlerimizin daha da artmasına neden oldu. Bu bölgede yine milattan önce 7. ve 8. yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen oval ve dikdörtgen planlı konutlar bulmuştuk. Bunların yanlarında atölyelerin ve demirci atölyelerinin çıkması, madencilikle de oldukça uzun dönemlerde uğraşıldığını gösteriyor. Demir ocağının yanı sıra cüruflar ile depolama alanları da ortaya çıkarıldı. Bu da bu bölge açısından önemli."

Yıldırım, kentteki madenciliğin çok eski dönemlere dayandığını gördüklerini belirterek, "Milattan önce 8. yüzyıla kadar inildiğini bu ocak bize gösterdi. Karadeniz'de o bakımdan oldukça önemli bir bulgu." dedi.

- Tieion Antik Kenti

Zonguldak'ın kuzeydoğusundaki sahil kenti Filyos'ta yer alan Tieion Antik Kenti, rahip Tios önderliğindeki Miletos kolonisi tarafından kuruldu. Tios, tarih boyunca Herakleia Pontika (Ereğli) ve Amastris'in (Amasra) gölgesinde kaldı.

Romalılar tarafından yıkılıp yağmalanan kent, daha sonra yeniden inşa edilerek Roma eyaletlerine bağlı ticaret ve balıkçı bölgesi olarak varlığına devam etti. Bölge, sonraki dönemlerde ise balıkçı kasabasına dönüştü.

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yabancı araştırmacılar ve seyyahların ilgi gösterdiği antik kentte 2006'da başlatılan kazı çalışmalarının Karadeniz ve küçük Asya tarihine ışık tutması amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:03
  1. Çaycuma
  2. demir ocağı
  3. kazı çalışmaları
  4. Tieion Antik Kenti
  5. Zonguldak

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