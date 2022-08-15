Ticari araç sahipleri ÖTV indirimi bekliyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Emeklilikte Yaşa Takılanlardan (EYT) esnaf ve sanatkârlara kadar birçok kesim beklentilerini dile getirmeye başladı. 7 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe giren ve 30 Haziran 2019 tarihinde son bulan ticari araçlardaki ÖTV indiriminin yeniden gelmesi için başta taksi, minibüs ve otobüs sahipleri otomobillerini yenilemek için ÖTV indirimini bekliyorlar. Bu ÖTV indirimi sayesinde esnaf, ticari amaçla kullandığı binek veya ticari aracını sıfır ÖTV ödeyerek yenileyebiliyordu. Ticari araçlarda yapılan ÖTV indirimi bittikten sonra araçlarını yenilemek isteyen binlerce kişi bu indirimin yeniden getirilmesini bekliyor. ÖTV indirimi konusundaki taleplerini Akit’e anlatan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, “Biz sadece ÖTV’nin sıfırlanmasını değil, KDV indirimi de istiyoruz. Ak Parti İstanbul il başkanı ile görüştük, taleplerimizi dile getirdik, oda iktidara bizim sorunlarımızı anlatacağını söyledi” ifadelerini kullandı.

Düzenleme yapılması gerekiyor

Koronavirüs salgını ve akaryakıt fiyatlarının artmasıyla oldukça zor durumda düşen taksiciler, dolmuşçular ve otobüs esnafı araçlarını yenilemek için ÖTV ve KDV’de indirim yapılmasını talep ediyorlar. Koronavirüs salgınında kısıtlamaların yaşanmasıyla birlikte ekonomik güçlükle karşılaşan taksi, dolmuş ve otobüs esnafı, akaryakıta gelen zamlarla birlikte kazandıkları ücretin araçlarını yenilemeye yeterli olmadığını belirterek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi’nde (KDV) indirim yapılmasını talep ediyorlar. 7 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe giren ve 30 Haziran 2019 tarihinde son bulan ticari araçlardaki ÖTV indiriminin yeniden gelmesi için çağrıda bulunan ticari araç sahipleri, 5 yılda bir araçlarını değiştirmek zorunda olduklarını dile getiriyorlar. Konuya ilişkin Akit’e taleplerini anlatan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, “ÖTV ile birlikte KDV indirimi bekliyoruz. Pandemiden yeni çıktık, araç fiyatları çok pahalandı. En az C segmenti araç kullanmak durumundayız, bunlara da güç yetiremiyoruz. Bunları karşılayacak gücümüz yok. Bu ÖTV muafiyetinin artık kalıcı olmasını istiyoruz. Ak Parti İstanbul İl Başkanı ile görüştük taleplerimizi ilettik. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp bey ile de görüştük oda bakanlarla görüştü. Bize söylenen şöyle; ‘2023’de ÖTV muafiyetinin geleceği söylendi. ÖTV muhafiyetinin yanı sıra KDV’de olabilir dediler. Yurt dışında bu ÖTV muafiyeti var bir çok yerde uygulanıyor. Taksicilere özel yapıyorlar bunu. Kaliteyi korumak adına yapılıyor. Bizde de olması gerekiyor. Bu düzenlemenin Türkiye’de de yapılması kaliteyi, konforu getirir. Daha üst segment araçlar kullanılır. Akaryakıt fiyatları çok arttı, çok zor para kazanıyoruz. Akaryakıt fiyatlarının artması, araç maliyetlerinin çok yüksek olması bizleri çok zorluyor. Hayat standardımızı gittikçe aşağıya düşürüyor. Çok acil bir düzenleme yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Umut verdi

ÖTV Düzenlemesine ilişkin Resmi Gazete’nin 26 Temmuz 2022 Salı günkü sayısında yayımlanan değişiklikler ÖTV indirimi bekleyen sektörleri de heyecanlandırdı. İlgili madde de yapılan değişiklikte, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi ve ÖTV sayılı listede önceki uygulamada Bakanlar Kurulu’nun “motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme” yetkisi, Cumhurbaşkanınca “ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme” olarak yeniden düzenlendi. Bu düzenleme ticari araç esnaflarında beklentiyi daha da yükseltti.