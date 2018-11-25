Ticarette Çin ve Hindistan’a odaklandık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin ve Hindistan’ı özel hedef ülkeler olarak belirlediklerini kaydederek, “Bu ülkelere yönelik yeni stratejiler geliştirdik. Sektör ve eyalet bazında eylem planları hazırladık” dedi.

Çin ve Hindistan ticaret odaları ile Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) temsilcilerinden destek beklediklerini belirten Pekcan, “Stratejilerimizi kısa vadede devreye alıp uygulayacağız” şeklinde konuştu.