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Ticaret savaşında müzakereler devam ediyor

Çin ile ABD temsilcileri, ticaret savaşında ateşkes süresi bitmeden önceki son müzakerelere başladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:50
Ticaret savaşında müzakereler devam ediyor

Çin ile ABD temsilcileri, ticaret savaşında ateşkes süresi bitmeden önceki son müzakerelere başladı.


Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’in eş başkanlığında yapılan müzakerelerin yeni turunun bugün Çin’in başkenti Pekin’de başladığı bildirildi. Yarın devam etmesi beklenen müzakerelere ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de katılıyor. İki taraf arasındaki ihtilafların başında, ABD’nin Çinli şirketlerin ardındaki hükümet desteğinin şeffaf olmaması, fikri mülkiyet hakları ve zorunlu teknoloji transferi gibi konular geliyor.



“Gerçek yapısal reformlar gerekiyor”


ABD Başkanı Donald Trump, bu ayın başında yaptığı “Birliğin Durumu” konuşmasında, iki ülke arasındaki ticaret savaşını bitirebilecek bir anlaşmanın “adaletsiz ticaret uygulamalarını sonlandıracak gerçek yapısal değişiklikler” içermesi gerektiğini söylemişti.


Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, bugünkü basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, “Şu an için yapabileceğimiz en iyi şey, katılımcıların müzakerelere odaklanmalarını sağlamak” ifadesini kullandı.



Ateşkes 1 Mart’ta bitecek


Xi Jinping ile Donald Trump, 1 Aralık’ta Arjantin’de yaptıkları görüşmede, ticaret savaşında 90 günlük ateşkes uygulanması kararı almıştı. İki ülke, 1 Mart’a kadar bir anlaşmaya varamazsa ABD yönetimi Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar tutarındaki ürüne uyguladığı ek gümrük tarifesini yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltecek.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:50
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