Ticaret Bakanlığından yoğun "ticaret diplomasisi" trafiği

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni dönemde hedefin, ticaret diplomasisini güçlendirmek, ihracatın menzilini ve hacmini büyütmek, ülkeyi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak olarak belirlendiği bildirildi.

Bakan Bolat'ın hükümetin kurulmasından bu yana geçen 75 günde, Bakanlık olarak 13 ülkenin 15 muhatap bakanıyla görüşmeler gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, "Bolat'ın bizzat katıldığı bu görüşmelerde, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz değerlendirildi ve ticaretimizin artırılması noktasında atılacak adımlar ele alındı." ifadesine yer verildi.

Bolat'ın gelecek dönem gündemi de yoğun

Bakanlık açıklamasında, Bolat'ın gelecek dönemdeki diplomasi trafiği takvimine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı kapsamında Macaristan'a gidecek olan Bolat, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto ile hem müteahhitlik hem de ulaştırma alanındaki beklentileri ele alacak, bu ülke ile JETCO toplantısı planlanacak. 24-25 Ağustos'ta Hindistan'da yapılacak G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılacak olan Bolat, dünya ticaretinde büyüme, küresel değer zincirlerine KOBİ'lerin entegrasyonu gibi konularda değerlendirmede bulunulacak, G20 ülkelerinin ticaret bakanları ile ikili görüşmeler yapacak. Bolat, 28 Ağustos'ta Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Harif ile birlikte Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretindeki kararlarının takibi konusunda görüşecek. 29 Ağustos'ta en önemli ihracat pazarlarından Irak'a bir ziyaret gerçekleştirecek olan Bolat, Bağdat'ta Başbakan Muhammed Şiya El Sudani, Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al Greyri, Planlama Bakanı Muhammed Ali Tamim, Ulaştırma Bakanı Razzak Mheybis Acimi El-Sadavi ve Bayındırlık, İnşaat ve Belediyeler Bakanı Bengin Rekani ile görüşecek."

Bolat, eylül ayında da görüşmelerine Japon mevkidaşı Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi​​​​​​​ ile devam edecek. Japonya ile diplomatik ilişkilerin 100. yılına girilmesi nedeniyle düzenlenecek etkinlikte Türk ve Japon firmaları bir araya gelecek.

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Bolat, 6 Eylül'de Ankara'da AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile bir araya gelecek. Görüşmede özellikle AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için yol haritası ele alınacak.

14 Eylül'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 12. Toplantısı ve Türk Devletleri İş adamları Toplantısı İstanbul'da tertip edilecek. Toplantıda, 1 trilyon doları aşkın gayri safi yurt içi hasıla üreten, 170 milyonluk nüfusa sahip TDT ülkeleri ile ortak vizyon daha da somutlaştırılacak. 15 Eylül'de İstanbul’da DEİK ile Dünya Türk İş Konseyi Toplantısında (DTİK) dünyadan iş insanları bir araya gelecek. 25 Eylül'de Brüksel'de AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovkis ile yeni dönemin yol haritası ele alınacak.

12-13 Ekim'de İstanbul'da Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun 4. toplantısının ilgili ülke bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek. DEİK ile birlikte yapılacak forum, Afrika Ülkeleriyle Ekonomik ve Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi temelinde Afrika ile ilişkileri geliştirme hedefine ulaşmada önemli bir araç olacak.

Bakan Bolat, 18 Ekim'de İstanbul'da Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch ile bir araya gelecek. Toplantıda, ikili serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesine yönelik yeni süreç ele alınacak.

Bolat, 19 Ekim'de İspanya'da "Akdeniz İçin Birlik" kapsamında Bakanlar Konferansı'na katılım sağlayacak. Burada, Avrupa ve Akdeniz Havzası'ndan 43 ülke bakanıyla işbirliği konuları ele alınacak. 28 Ekim'de Kahire'ye bir ziyaret gerçekleştirecek olan Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh ile geçen ay başlatılan Türkiye-Mısır güçlü diyalog sürecini daha ileriye taşımak için istişarelerde bulunacak.

Yoğun diplomasi trafiği 4-5 Aralık'ta İslam İş Birliği Teşkilatı – İSEDAK Bakanlar Toplantısı ile devam edecek. 17-20 Aralık'ta ABD'de Türkiye-ABD İş Konseyi Toplantısı programlarına katılım sağlanacak. Burada, üreten Türkiye'nin ihracatı ve yatırım cazibesi yabancı yatırımcılara anlatılacak.

"Ticaret diplomasisi çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret Bakanı Bolat "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' hedefi için dünya ticaretine yön veren ülkelerle, komşu ve bölge ülkelerle, uzak ülkelerle ticaret anlaşmalarımızı geliştirmek, yeni anlaşmalar yapmak için iyi bir diyalog ve istişare ortamı sağladık. Yeni dönemde doğudan batıya, kuzeyden güneye, Türkiye olarak dış ekonomik ilişkilerimizi zirveye çıkarmak, ihracat hedeflerimizi başarmak yolunda ticaret diplomasisi çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak, gelecek 60 günde gerçekleştirilecek görüşmelerle ticaret diplomasisi faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini bildiren Bolat, "Türkiye Yüzyılı'nda ekonomik ve ticari anlamda ülkemizi iç ve dış yatırımlarla zenginleştirecek, ticaret hacmimizi yükselteceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki 60 günlük sürede birçok ülke ile yoğun temaslarımız sürecek. Ticaret Bakanlığı olarak, bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin ekonomik ve ticari gücünü tüm dünyaya gösterecek, ihracat başta olmak üzere her alanda önemli başarılara, Türkiye Yüzyılı'nda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Bolat'ın 75 günde Azerbaycan'dan İngiltere'ye, Ukrayna'dan Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirliklerinden, Moldova'ya kadar görüştüğü mevkidaşlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.