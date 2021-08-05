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Ekonomi Ticaret Bakanlığından yangın söndürme ekipmanlarında fiyat artışı iddialarına inceleme
Ekonomi

Ticaret Bakanlığından yangın söndürme ekipmanlarında fiyat artışı iddialarına inceleme

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddiaları incelemeye aldıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 07:55:00 -
Ticaret Bakanlığından yangın söndürme ekipmanlarında fiyat artışı iddialarına inceleme

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yangın söndürme ekipmanlarında (yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır. Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır."

 

 

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