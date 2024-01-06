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Ekonomi Ticaret Bakanlığı’ndan ‘İsrail'e ihracat’ açıklaması
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı’ndan ‘İsrail'e ihracat’ açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-01-06 07:32:00 -

İsrail'e ihracatın arttığına yönelik iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Filistin bölgesine giden ihracatın da İsrail gümrüğünden geçtiğine dikkat çekildi. Bakanlık, "Türkiye'nin İsrail ile dış ticareti ekim - aralık döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 45 düştü" dedi.

"İsrail'e ihracatın arttığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor." Açıklama, Ticaret Bakanlığı’ndan geldi.

İsrail ile ticaretin, ülkenin Yahudi bölgesine giden ticaret olmadığına işaret edilen açıklamada, "İsrail'de vatandaş olan 2,2 milyon Filistinli ile İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'ye de giden ticarettir. Filistin bölgesine giden bütün mallar, İsrail adıyla İsrail gümrüklerinden ve limanlarından geçmek zorunda kalıyor." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada yer verilen bilgiye göre, 2022'nin ekim - aralık dönemi Türkiye - İsrail toplam ticaretinin 2 milyar 320 milyon dolar olduğu, bu rakamın 2023'ün aynı döneminde yüzde 45 azalarak 1 milyar 280 milyon dolara indiği ifade edildi.

2022'nin belirtilen yaklaşık 3 aylık döneminde Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 1 milyar 606 milyon dolar, bu ülkeden ithalatı 714 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde ise ihracatta yüzde 39 azalışla 980 milyon dolar, ithalatta yüzde 58'lik düşüşle 300 milyon dolarlık ticaret kayıtlara geçti.

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