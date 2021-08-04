Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyatlara yönelik inceleme!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi..) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır." açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yangın söndürme ekipmanlarında yapılan fahiş fiyat uygulamalarının incelemeye alındığını duyurdu.
Bakan Muş'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:
"Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi..) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır."
"Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır."