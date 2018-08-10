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Ticaret Bakanlığı'ndan Donald Trump'a tepki

Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergilerini iki katına çıkardığını duyurmasının ardından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "ABD yönetimi tarafından alınan kararlarda asıl kaybeden iki ülkenin üreticileri, özel sektörleri ve ihracatçılarıdır" denildi.

10 Ağustos 2018 Cuma 19:33
Ticaret Bakanlığı'ndan Donald Trump'a tepki

ABD yönetimi, Türkiye'den yapılacak alüminyum ve çelik ithalatında gümrük vergilerini sırasıyla %20 ve %50’ye çıkaracağını açıkladı. ABD tarafından alüminyum ve çelik ithalatında 23 Mart 2018 tarihinde tüm ülkelere karşı sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 25 ek vergi uygulaması yürürlüğe konulmuştu. Yeni durumda Türkiye'ye uygulanacak vergi ikiye katlanmış oldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ek gümrük vergisine konu demir çelik ve alüminyum ürünlerinde ABD’ye ihracatımız, 2017 yılında 1,1 milyar dolar olup, aynı yıl 157 milyar dolar tutarındaki toplam ihracatımız içindeki payı % 0,7’ye (binde 7) tekabül etmektedir. Bahse konu ürünlerde ABD’den 2017 yılı ithalatımız 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

ABD yönetimi tarafından alınan kararlarda asıl kaybeden iki ülkenin üreticileri, özel sektörleri ve ihracatçılarıdır.

ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır.

Türkiye, kendi ticaret politikasını Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun şekilde belirlediği ve uyguladığı gibi, diğer üye ülkelerden de uluslararası kurallara aynı titizlikle riayet etmelerini beklemektedir.

Tüm ihracatçılarımız gibi demir çelik ve alüminyum ihracatçılarımızı desteklemeye ve menfaatlerini diğer ülkelerin hukuka aykırı uygulamalarına karşı başta Dünya Ticaret Örgütü olmak üzere, tüm uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğiz. ABD, ülkemiz açısından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli bir ticaret ortağı olacaktır.''

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 19:33
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Ticaret Bakanlığı

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