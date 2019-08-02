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Ticaret Bakanlığı:" Temmuz ayında ithalatımız, yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir (ÖTS’ye göre yüzde 8,30 azalışla 18 milyar 392 milyon dolar)."

Ticaret Bakanlığı:" Temmuz ayında ithalatımız, yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir (ÖTS’ye göre yüzde 8,30 azalışla 18 milyar 392 milyon dolar).

02 Ağustos 2019 Cuma 11:22
Ticaret Bakanlığı:" Temmuz ayında ithalatımız, yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir (ÖTS’ye göre yüzde 8,30 azalışla 18 milyar 392 milyon dolar)."

Ticaret Bakanlığı:" Temmuz ayında ithalatımız, yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir (ÖTS’ye göre yüzde 8,30 azalışla 18 milyar 392 milyon dolar)."

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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