Ticaret Bakanlığı:" Temmuz ayında ithalatımız, yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir (ÖTS’ye göre yüzde 8,30 azalışla 18 milyar 392 milyon dolar)."
Ticaret Bakanlığı:" Temmuz ayında ithalatımız, yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir (ÖTS’ye göre yüzde 8,30 azalışla 18 milyar 392 milyon dolar).02 Ağustos 2019 Cuma 11:22
Ticaret Bakanlığı:" Temmuz ayında ithalatımız, yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir (ÖTS’ye göre yüzde 8,30 azalışla 18 milyar 392 milyon dolar)."
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