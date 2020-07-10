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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Antalya Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ilana çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 09:55:55 -
Ticaret Bakanlığı Antalya Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ilana çıktı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı, tasarrufunda bulunan Antalya Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazların, faaliyet ruhsatı süresince kullanıma verilmesi amacıyla yatırımcılara yönelik teklif toplama ilanına çıktı.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi, Liman Mahallesi Antalya Serbest Bölgesi'nde bulunan Ticaret Bakanlığı tasarrufundaki bazı üstyapılar, verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak yatırımcıların kullanımına sunulacak. Bu amaçla bölgede faaliyet göstermek isteyen yatırımcılardan dolar bazında teklif alınacak.

Söz konusu üstyapı için gerçekleştirilecek başvurulara ilişkin bilgiler Antalya Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilebilecek.

Yatırımcıların bugünden itibaren 30 gün içinde teklif vermesi gerekiyor.

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