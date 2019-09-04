Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Geçen yılın 8 ayında yüzde 69,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019'un aynı döneminde yüzde 85,6'ya yükseldi."

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