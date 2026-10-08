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Gündem Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'e suç duyurusu
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'e suç duyurusu

Yeniakit Publisher
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'e suç duyurusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ticaret Bakanlığı, fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Saymaz ve Ağırel'in katıldıkları bir televizyon programında, Bakan Bolat'a yönelik sarf ettikleri iddialara yer verildi.

Saymaz ve Ağırel'in, "kurgusal ve asılsız bilgileri manipülatif bir şekilde iç içe geçirip alenen yayarak, kamuoyu nezdinde Bakan Bolat'ın bahse konu hukuka aykırı fiili bizzat işlediği yönünde kasıtlı bir algı ve intiba oluşturmaya çalıştığı" belirtilen dilekçede, televizyon yayınının ardından sosyal medya mecralarında kamuoyunun yanıltılmasına sebebiyet verilmeye devam edildiği vurgulandı.

Saymaz ve Ağırel'in planlı ve gerçeğe aykırı eylemlerinin "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma", "hakaret", "iftira" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını oluşturduğu ifade edilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Yapılan paylaşımlar ile bakanlığımızın toplum nezdindeki saygınlığının azaltılması amaçlanmıştır. Ayrıca yapılan bu saldırılar, sayın bakanımızın şahsında esasen devlet tüzel kişiliğini hedef almış açıklamalardır. Devlet ve kurumlarını yıpratmaya yönelik olan ve devlet aleyhine yapılan bu tür saldırıların cezalandırılması anayasal düzen ve demokratik hukuk devletinin korunması için bir gerekliliktir. Bakanlığımız milli yararı gerçekleştirmenin en üst makamlarından olmakla birlikte devlet tüzel kişiliğinin de temsil makamıdır. Dolayısıyla hem bakanlığımızın hem de devletin manevi şahsiyetini alenen tahkir eden kişilerin cezalandırılmasının devlet yararına olduğu şüphesizdir."

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