Tibet’te 7 büyüklüğünde deprem: 16 ölü, 300’den fazla ev yıkıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde gece meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Yaralılardan 11’inin durumunun ciddi olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ne bağlı Nakçu ilinin Baçın ilçesini vuran 7 büyüklüğündeki deprem, yerleşim alanlarında yıkıma yol açtı. Gece yaşanan sarsıntıda 300’den fazla ev yıkılırken, ilk tespitlerde 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Depremde yaralanan 32 kişiden 11’inin durumunun ciddiyetini koruduğu, hafif yaralanan 21 kişinin ise hastanelerde tedavi edildiği belirtildi.
Depremde ilk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirirken 32 kişi yaralandı.
Afet bölgesine 300 polis ile 347 itfaiye ve kurtarma personeli sevk edildi.
Yaralılardan 11'inin durumu ciddiyetini korurken hafif yaralı 21 kişi hastanelerde tedavi edildi.
Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede can kaybının artabileceğinden endişe ediliyor.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin Nakçu ilinin 183 kilometre kuzeydoğusu olan 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirilmişti.
Açıklamada depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarılmıştı.
Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) de depremin büyüklüğünün 7 olduğunu açıklamıştı.
Tibet'in Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde Ocak 2025'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 120 kişi hayatını kaybetmişti.