Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim merkezi Sakarya oldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim merkezi haline gelen Melen Botanik Vadisine ilişkin Yeni akit’e açıklamalarda bulundu. 70 kilometrelik atıl alanı cennet vadisine dönüştürdüklerini ifade eden Yüce, 2 milyonu aşkın bitkiyi toprakla buluşturduklarını belirtti. Yüce, ilaç sanayii başta olmak üzere endüstriyel alanda da kullanılacak bitkilerin şehir ekonomisine katkı sunacaklarını bildirdi.

2 MİLYONU AŞKIN BİTKİ

Yüce, Melen Botanik Vadisi’nin eşsiz bir bölgede bulunduğunu ve muhteşem bir yaşam alanı olduğunu dile getirdi. Yüce, şunları söyledi: “Tıbbi ve aromatik bitkilerimizin dikimini gerçekleştiriyoruz. Melen Botanik Cennet Vadisi’nde lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, ıhlamur, akasya, defne, gül, ahududu ve kuşburnu gibi çeşitli türlerde yüz binlerce bitkiyi toprakla buluşturduk. Melen isale hattı üzerinde 70 kilometrelik atıl alan, çalışmalarımız neticesinde hamdolsun cennet vadisine dönüştü. Yakın bir süre içerisinde de bölgeyi tanıtacak bir program gerçekleştireceğiz. Ekonomiye kazandırdığımız alan inşallah hem üretim hem de yeni bir yaşam alanı olarak şehrimize hizmet sunacak.”

ÜRETİM ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜ

Yüce, atıl tarım alanlarının üretime dönüştürülerek şehrin ekonomik girdilerine katkılar sunulmasının belediyenin programları arasında yer alan önemli bir husus olduğunu kaydetti. Yeni dönemde vadide arı kovanlarıyla bal üretiminin de yapılacağının altını çizdi. Bölgede sosyal yaşam alanları da oluşturacaklarına işaret eden Yüce, Melen Botanik Cennet Vadisi’nde yürüyüş ve bisiklet yolu yaptıklarına dikkat çekti. Burayı ailelerin vakit geçirebilecekleri bir yaşam merkezi haline getireceklerini vurguladı.