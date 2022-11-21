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Ekonomi THY'nin tozunu yutan Lufthansa'dan yeni hamle!
Ekonomi

THY'nin tozunu yutan Lufthansa'dan yeni hamle!

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Kovid-19 krizi sonrası büyümeye odaklanarak 20 bin yeni çalışanın işe alımı için kampanya başlatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 16:55:00 - 2022-11-21 17:01:34
THY'nin tozunu yutan Lufthansa'dan yeni hamle!

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, 45'ten fazla alanda 20 bin yeni çalışanın işe alımı için bugün Almanya genelinde kampanya başlatıldığı belirtildiği

Açıklamada, yeni işe alımların Frankfurt, Münih, Zürih, Viyana ve Brüksel'deki şehirlerin yanı sıra Hamburg'daki teknoloji merkezinde olacağı ifade edildi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın yeni işe alım planının, şirketin Kovid-19 krizinde işten çıkarmaların ardından gelmesi dikkati çekti.

Lufthansa Group'un eylül ayı sonunda 107 bin çalışanı bulunuyordu.

Şirket eylülde yeni uçak dahil olmak üzere ekipman ve bilgi teknolojilerine milyarlarca dolarlık yatırımın planlandığını da duyurmuştu.

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