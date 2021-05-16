THY’nin Gence-İstanbul seferleri başladı
Türk Hava Yollarının (THY) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 Mart 2020’de durdurulan Gence-İstanbul uçak seferleri 14 ay sonra yeniden başladı.
THY’nin yeniden seferlere başlaması nedeniyle Gence Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene Türkiye’nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, Gence Vali Yardımcısı Samed Tomuyev, THY Gence Temsilcisi Cabir Peçe, havalimanı yetkilileri ve uçuş ekibi katıldı. İstanbul-Gence seferleri, cumartesi ve salı günleri yapılacak.