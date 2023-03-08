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Aktüel THY'nin Fransa seferleri iptal edildi
Aktüel

THY'nin Fransa seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın Fransa seferleri ülkede yaşanan grev olayları nedeniyle iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 18:52:00 -
THY'nin Fransa seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Fransa'daki grev nedeniyle 9-10 Mart'taki Paris, Lyon, Marsilya seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarınki TK 7854 Sabiha Gökçen-Lyon, TK 1825 İstanbul-Paris, TK 7855 Lyon-Sabiha Gökçen, TK 1826 Paris-İstanbul, TK 1829 İstanbul-Paris, TK 1365 İstanbul-Marsilya, TK 1366 Marsilya-İstanbul seferleri ile 10 Mart'ta yapılması planlanan TK 1830 Paris-İstanbul, TK 1807 İstanbul-Lyon, TK 1808 Lyon-İstanbul, TK 1365 İstanbul-Marsilya ve TK 1366 Marsilya- İstanbul uçuşları iptal edildi.

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