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Gündem THY'den taziye ilanı iddialarına yanıt
Gündem

THY'den taziye ilanı iddialarına yanıt

THY, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, soyadı aynı olan 4 çalışanın ortak yakınının vefatının ardından kurum içine gönderilen taziye mesajı üzerinden yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 20:55:00 -
THY'den taziye ilanı iddialarına yanıt

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, soyadı aynı olan 4 çalışanın ortak yakınının vefatının ardından kurum içine gönderilen taziye mesajı üzerinden yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 65 bin kişilik THY ailesinde çalışırken tanışarak yuva kuran pek çok kişinin bulunduğunu belirtti.

Biri yaklaşık 25, diğeri ise 15 yıldır THY için emek veren "Şimşek" ailelerinin de onların arasında yer aldığını bildiren Üstün, "Ne üzücü ki babalarının kaybıyla akan gözyaşları kurumadan başlatılan linç ile mücadele etmek zorunda kaldılar. Arkadaşlarımıza tekrar başsağlığı dilerken, tüm geçmişlerimizi de rahmetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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