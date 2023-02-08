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Gündem THY'den sonra TCDD'den açıklama!
Gündem

THY'den sonra TCDD'den açıklama!

TCDD, deprem bölgesinden İstanbul'a gelen vatandaşların ulaşım sorunu yaşamamaları için, Marmaray banliyö hattı ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının 24 saat kesintisiz çalışacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 21:00:00 - 2023-02-08 21:14:06
THY'den sonra TCDD'den açıklama!

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremin yaralarını sarmaya çalışırken, Türk Hava Yolları deprem bölgesinden uçuşların ücretsiz olduğunu açıklamıştı. Öte yandan Pegasus'ta fiyatlarını sabitleyerek yolcu biletini 100 liradan ulaşıma sundu.

TCDD de, İstanbul'a gelen depremzedelerin ulaşım sorunu yaşamaması için, Marmaray banliyö hattı ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattında, 12 Şubat Pazar günü saat 24:00’a kadar 24 saat aralıksız hizmet verileceğini duyurdu.

TCDD-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Marmaray banliyö hattımız ile Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazar günü 24:00’a kadar 24 saat aralıksız hizmet verecektir.

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