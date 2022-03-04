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Gündem THY'den PCR testi ve HES kodu açıklaması
Gündem

THY'den PCR testi ve HES kodu açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), İçişleri Bakanlığınca yayımlanan yeni Kovid-19 genelgesi doğrultusunda, yurt içi uçuşlarda negatif PCR testi ile tüm iç ve dış hat uçuşlarında HES kodu uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 15:50:00 -
THY'den PCR testi ve HES kodu açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), İçişleri Bakanlığınca yayımlanan yeni Kovid-19 genelgesi doğrultusunda, yurt içi uçuşlarda negatif PCR testi ile tüm iç ve dış hat uçuşlarında HES kodu uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığının aldığı karar uyarınca yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması 03.03.2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir."

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