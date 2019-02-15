THY’den ortaklık iddialarına yalanlama Türk Hava Yolları, kamuoyuna yansıyan ortaklık iddialarını yalanladı.

THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, kamuoyuna yansıyan haberlerde şirketin İstanbul Havalimanı’na hissedar olacağı ve ciddi bir borç yükünün THY’ye devredileceğine dair ifadelerin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bahsi geçen haber gerçeği yansıtmamakta olup, İstanbul Havalimanı’na ortak olmaya ilişkin Yönetim Kurulumuzun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunmamaktadır. Ortaklığımız, operasyonlarımızın sorunsuz devam edebilmesi için İstanbul Havalimanı’na geçiş sürecine ve mevcut filo büyümesi ile ilgili yatırımlarına odaklanmış durumdadır” denildi.



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