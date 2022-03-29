  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor THY'den flaş açıklama! Uçuş iptallerinin tarihi uzatıldı
Spor

THY'den flaş açıklama! Uçuş iptallerinin tarihi uzatıldı

Türk Hava Yolları, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle iptal olan seferlerinin tarihlerini uzatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 15:22:00 -
THY'den flaş açıklama! Uçuş iptallerinin tarihi uzatıldı

Türk Hava Yolları (THY), Soçi, Belarus, Rostov ve Ukrayna uçuşlarının iptal tarihlerini uzattı.

THY'den yapılan açıklamalarda şu bilgiler verildi:

"10 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.

30 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.

30 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.

30 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay