THY'den flaş açıklama! Uçuş iptallerinin tarihi uzatıldı
Türk Hava Yolları, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle iptal olan seferlerinin tarihlerini uzatma kararı aldı.
Türk Hava Yolları (THY), Soçi, Belarus, Rostov ve Ukrayna uçuşlarının iptal tarihlerini uzattı.
THY'den yapılan açıklamalarda şu bilgiler verildi:
"10 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.
30 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.
30 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.
30 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir."