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THY, yeni evine 5 Nisan’da taşınıyor

THY'nin İstanbul Havalimanı’na doğru büyük taşınması 5 Nisan Cuma gecesi saat 03.00’te başlayacak.

12 Mart 2019 Salı 11:36
THY, yeni evine 5 Nisan’da taşınıyor

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul Havalimanı’na doğru büyük taşınması 5 Nisan Cuma gecesi saat 03.00’te başlayacak. Taşınma operasyonu toplamda 45 saat sürecek ve 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23.59’da tamamlanacak. Büyük göçün planlanan şekilde gerçekleşmesi için 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

Dev operasyon

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, taşıyacakları ekipmanların kapladığı alanın 33 futbol sahası büyüklüğüne denk geldiğini belirterek, “Tüm dünyanın izleyeceği bu büyük göç sonrası biz yepyeni bir sabaha uyanacağız” diye konuştu.

Uçuşlar kademeli olarak artırılacak

Atatürk Havalimanı’ndan son sefer Singapur’a yapılacak. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan günü saat 14.00’te İstanbul Havalimanı’nda başlayacak. Büyük göç sonrası ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na gerçekleşecek. İstanbul Havalimanı’ndan icra edilecek uçuşlar belirli bir planla kademeli olarak artırılacak.

5 bin TIR’lık yük söz konusu

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme götürülecek. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük, 5 bin TIR hacminde malzemeye eş değer. Bu yükü taşıyacak tır’ların 45 saatte kat edeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplandı. tır’lar, dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol kat edecek. Bu büyük operasyonda bin 800’den fazla çalışan görev alacak.

İki ayda 10.9 milyon yolcuya hizmet verdi

THY’nin yılın ilk iki ayındaki toplam yolcu sayısı 2018’nin aynı dönemine göre yüzde 0,4 artarak 10,85 milyona ulaştı. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 4,2 azalış, dış hatlarda yüzde 4,5’lik bir artış gösterdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:36
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. İstanbul Havalimanı
  3. Atatürk Havalimanı
  4. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı
  5. Singapur
  6. Ankara Esenboğa Havalimanı
  7. THY

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