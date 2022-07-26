THY Ukrayna uçuşları başladı mı? Ukrayna'ya uçak seferi var mı?
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle bu iki ülkeye Türkiye’den uçak gidip gitmediği merak ediliyor. Peki, THY hangi ülkelere uçuş yapmıyor? Ukrayna’ya uçakla gidiliyor mu yasak var mı?
Türk Hava Yolları’nın Ukrayna seferlerine başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Peki, Ukrayna uçuşları başladı mı?
THY Ukrayna uçuşları başladı mı? Ukrayna'ya uçak seferi var mı?
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.