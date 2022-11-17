THY Uçuş Akademisi ile THK arasında işbirliği anlaşması

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve THK Kayyum Heyeti Başkanı H. Abdullah Kaya tarafından imzalanan anlaşmaya göre havalimanında konuşlandırılan uçaklar kontrol edilecek. Uçak hat bakım ve arıza giderme hizmeti THK Teknik Uçak Bakım Hizmetleri AŞ tarafından karşılanacak. Bir uçak motoru da bakım anlaşması kapsamında aynı şirkete yaptırılacak.

Pilotaj eğitimleri verilecek

Anlaşma kapsamında TAFA’nın Selçuk Efes Havalimanı’nda konuşlandıracağı uçakların AVGAZ 100 LL ile JET A1 yakıtları, Gökçen Havacılık Taşımacılık Eğitim ve Petrol Ürünleri Ticaret AŞ’den alınacak. Ayrıca öğrenci eğitimi anlaşmasıyla 2023 yılı içerisinde THY’de eğitim alan öğrencilerden bir bölümünün THK Uçuş Akademisi’nden pilotaj eğitimi almaları sağlanacak.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’de havacılığının gelişimi için ciddi gayret sarf eden iki kurumun bir noktada güçlerini birleştirdiğine dikkati çeken Bolat, “THK ailesinin Uçuş Akademi’mizle gerçekleştirdiği bu iş birliği, THY’nin gelecek hedeflerine önemli katkılar sunacaktır. THK’dan eğitim alacak pilot adaylarımızın da eğitimleri sonrası bayrak taşıyıcımızın yükselişine katkı sağlayacağından eminiz” ifadelerini kullandı.

Tarifsiz güç

THK Kayyum Heyeti Başkanı Kaya ise THY’yle iş birliği yaparak kendilerini geliştirmeyi ve havacılığın önemli paydaşlarıyla yollarına devam etmeyi istediklerini belirtti. Kaya, “Gerek sportif gerekse genel havacılık alanına ilkokuldan üniversiteye, üniversiteden pilotaj eğitimine kadar daha fazla katkı vermeyi sürdüreceğiz. Milli havayolumuz ve ülkemizin en değerli markası THY’yle çalışmak bizlere tarifsiz bir güç vermektedir” görüşünü paylaştı.