THY, Türkistan’a uçuş başlatmayı planlıyor

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada seferlerin haftada üç kez İstanbul-Türkistan güzergâhında yapılacağı belirtildi. Açıklamada “3 Mayıs 2021’den itibaren THY şirketi, B-737 tipi uçaklarla Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan’dan İstanbul’a düzenli uçuşlar başlatmayı planlıyor” ifadesine yer verildi. Ayrıca Türkistan’dan gelecekte Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e ve Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e de seferlerin icra edilmesinin hedeflendiğine dikkat çekildi. 2020 Aralık ayında hizmete geçen Türkistan Uluslararası Havalimanı’ndan 21 Mart’ta Kazakistan’ın Fly Arystan firmasınca Türkistan-İstanbul güzergâhında uçuşların başlatıldığı duyurulmuştu. Türkistan, Türk Konseyi Gayriresmi Zirvesi’nde 31 Mart’ta yapılan açıklamada, Türk dünyasının manevi başkenti ilan edilmişti.

TCI’dan bir başarı daha

TCI, THY Kabin Servis Eğitim Simülatörleri Projesi’ni tasarım, üretim ve montaj aşamalarıyla tamamen yerli olarak tamamladı. THY’den yapılan açıklamada “TCI, geliştirdiği ürünler ve aldığı ihalelerle birlikte ‘Uçak Kabin İçi’ alanında dünyada önemli bir oyuncu haline gelme yolunda hızla ilerlemektedir. Bugüne kadar 200’ün üzerinde uçağa başta mutfak sistemleri olmak üzere çeşitli ürünler tasarlayıp üreten şirket; Boeing, Airbus, Stelia gibi sektörün öncü firmalarının tedarikçi kataloğunda yer almaktadır” denildi.