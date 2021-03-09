“THY rakiplerinden olumlu ayrıştı”

Toplantıda konuşan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, salgın sürecinde bütün dünyada havacılığın en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini vurgulayarak, “Havacılık sektöründe rakamlar neredeyse bir anda 20 yıl geriye gitti ve bir anda kapatılmalar, karantinalar, PCR testleri gibi uygulamalardan dolayı ciddi anlamda havacılık sektörü tarihin en zor yılını geride bıraktı. Tarihin en zor yılının geride bıraktığımızda tabii THY’nin 2020 yılını nasıl performe ettiği, ortaya nasıl bir performans koyduğu, nasıl bir bilançoyla seneyi kapattığı açıkladığı bilançosunun ne manaya geldiği son derece önemli” dedi.

Daha iyi performans

Aycı, THY’nin salgın süresince çok güçlü bir finansal performans sergilediğine dikkati çekerek, “Özellikle 2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara, belirsizliklere rağmen ‘bayrak taşıyıcı’ olarak Türk Hava Yolları’mız operasyonel ve finansal sonuçlarıyla tüm rakiplerinden olumlu ayrışmayı başarmıştır. Dünyadaki tüm rekabet ettiği şirketlerden daha iyi performe etmeyi başarmıştır” şeklinde konuştu.

112 milyon dolar kâr

THY’nin 2020’nin 4’üncü çeyreğinde gerçekleştirdiği başarılı performansa dikkati çeken Aycı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Özellikle 2020’nin son çeyreğinde 3’üncü çeyrek performansını da geçerek, son çeyrekte 112 milyon dolar da faaliyet kârı elde etmeyi başararak seneyi kapattık. 2020’nin üçüncü çeyreğinde 2019 yılının yüzde 40’ı seviyesinde gelir üretebilmiştik son çeyrekte bu oranı yüzde 55’e kadar da çıkardık ve bu anlamıyla son çeyrekte de 1,8 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi başardık. Öte yandan pandemi döneminde birçok hava yolu negatif FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kâr – EBITDAR) elde ederken THY hem pozitif FAVKÖK elde ederek hem de her çeyrekte bunu artırmayı kademe kademe başararak, rakiplerinden daha olumlu ayrışmayı da başarmıştır.” Aycı, THY’nin kapasitesini kademeli bir artışla 165 yurt dışı 44 yurt içi noktaya çıkararak 2020 yılını tamamladığını kaydederek, “Bu dönemde THY, Avrupa’da en çok uçuş gerçekleştiren network hava yolu olmayı da başarmıştır” dedi. THY’nin 2021’de 1 Ocak-6 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 591 uçuş gerçekleştirdiğini belirten Aycı, “591 uçuş ile 2019 yılının aynı dönemde icra ettiğimiz seferlerin yaklaşık yarısına ulaştık. Eurocontrol’un açıklamasına göre bu dönemde Avrupa’nın en fazla uçan network taşıyıcısı olmayı da başardık” dedi.